Zlaticanin esta listo para Mickey Garcia por titulo CMB

Ha habido un buena parte de los medios de comunicación hablando mucho sobre el ex doble campeón mundial Mikey García (35-0, 29 KOs) y en contraste, se ha hablado poco del campeón mundial de peso ligero del CMB Dejan Zlaticanin (22-0, 15 KOs) que se enfrentaran en el MGM Grand en Las Vegas, Nevada.



Esther Lin / SHOWTIME

Zlaticanin de Montenegro se convirtió en el primer campeón mundial de su país que ganó un título mundial , hazaña que realizo en junio de 2016. Esto puede haber sido su mayor logro en el boxeo, pero este es su oponente más difícil en su carrera después de vencer al ex campeón mundial Ricky Burns, por decisión dividida en la ciudad natal de Burns.

Zlaticanin, que es dirigido por Alex Vaysfelfd (Unión de Boxeo) y Milorad Martinovic, entra en esta pelea como un 2: 1. Pero, él está imperturbable y decidido a conservar su título.

¿Cómo ha sido la recepción de usted en su país después de convertirse en su primer campeón mundial de boxeo?

Cuando regresé a mi país, miles de personas me saludaron en el aeropuerto. Me convertí en un héroe instantáneo en mi país.

¿Siente que García está mirando más allá de usted con las conversaciones de futuras megapeleas después de enfrentarte?

Lo oigo hablando de peleas futuras, pero ese es su problema. Es mi trabajo asegurarme de ganar esta pelea.

¿Siente que su falta de actividad será una desventaja cuando se enfrenta a usted?

No creo que sea una desventaja para él. La conclusión es que quería una oportunidad para pelear por mi campeonato del CMB y le estoy dando esa oportunidad. Ahora me toca no darle mi cinturón.

¿Sientes que eres un peso ligero más natural ya que has estado peleando en este peso mucho más tiempo?

Sí, creo que será mi ventaja porque he estado peleando toda mi carrera en 135. Veo a muchos boxeadores estadounidenses dando ventajas con mucho peso y a veces esto puede llevar a malos resultados en su desempeño. No eres el mismo cuando pierdes tu peso como cuando entrenas y ganas 15-20 libras más que el peso máximo de tu división de peso permitido.

Cualquier preocupación de saber que va a estar luchando en frente de una multitud que será en su mayor parte el apoyo a García?

No me importa eso. Me motiva y me da fuerzas mental y físicamente en mi preparación para esta pelea. Sin embargo, no quiero dejar esta pelea para que los jueces decidan el resultado. Los aficionados estarán de mi lado después de vencer a García.

¿Te sientes que golpeando a García te hará una estrella instantánea en el boxeo?

Sí, una victoria sobre García abre las puertas para peleas aún más grandes. Toda su popularidad será para mi beneficio ganándole. No tengo ninguna duda de que los fans en Estados Unidos me amarán porque aman a los verdaderos boxeadores que pelean sin miedo.

¿Qué tipo de pelea deben esperar los fans de sus estilos?

Los aficionados pueden esperar una pelea muy dura y emocionante si García pelea como muchos valientes boxeadores mexicanos saben hacer. Si lo hace, pelearemos en medio del ring. Una pelea entre los pies y los pies. Si trata de hacer una pelea a distancia, descubrirá rápidamente que peleo bien a la distancia también. Puedo adaptarme a mi oponente y esa es la clave más importante para ganar la pelea.

¿Tienes algo que quieras decirle a los fans al cierre?

Quiero decir a los fans que vayan al MGM Grand y disfrutar de esta emocionante pelea. Prometo a todos los fans que voy a hacer de esta una pelea emocionante. Si no pueden asistir en persona, por favor, verlo en directo en Showtime.

García-Zlaticanin está programado para doce rounds como el evento co-principal en un evento de televisión en vivo de Showtime encabezado por Carl Frampton defendiendo su título de peso pluma de la AMB en una revancha con Leo Santa Cruz.