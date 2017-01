Gervonta Davis busca ser una estrella del PPV

Espanol

El más reciente campeón del mundo del boxeo estadounidense es Gervonta “Tank” Davis de Baltimore, Maryland, de 22 años, quien gano el título súper pluma de la FIB con un impresionante KO en siete rounds sobre el vigente campeón Puertorriqueño José Pedraza el sábado pasado por la noche en Brooklyn.

“Al entrar en esta pelea, mucha gente me tenía como un perdedor y me dijo que no tenía la oportunidad de ganar”, comentó Davis. “Ellos dijeron que no tenía suficientes peleas, que no hacía el peso y no estaba lo suficientemente enfocado, pero les mostré que estaban equivocados. En este campo de entrenamiento, mi entrenador y mi equipo me sentaron. Me dijeron que estaba por todas partes y que no soy yo. Me explicaron lo que iba a hacer y me dijeron que todo el mundo comete errores, pero esta es su oportunidad de hacer las cosas bien. Me acordé de todas las cosas que hemos pasado y nos llegó con un plan para ganar. Teníamos metas cortas y goles largos para asegurarnos de que estuviera en el punto durante el campamento.