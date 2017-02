Espanol



Foto: Zanfer Promotions

Jackie Nava 121.5 vs Ana María Lozano 121.5

Jaime Munguía 147 vs Juan Montiel 147

Javier González 126 vs Edwin Palomares 126.4

Ramón Mauricio 122 vs Arturo Hernández 122.5

Lugar: Auditorio “Pablo Colín” Cuautitlán, Izcalli

TV: Tv Azteca, BeinSports

Promotor: Zanfer Promotions