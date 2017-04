Mikkel Kessler anuncia regreso al boxeo

Espanol



Foto:Team Sauerland

La leyenda del boxeo danés Mikkel Kessler (46-3, 35 KOs) anunció sus planes para volver al ring en una conferencia de prensa este viernes pasado en el Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers.

El ex campeón del mundo , que se retiró después de su revancha de mayo de 2013 con Carl Froch en el O2 en Londres, hará un regreso sensacional a finales de este año con una fecha y el oponente por confirmar.

Quiero demostrar que puedo volver a ser el mejor. El objetivo es convertirme en campeón del mundo por sexta vez “, dijo ‘The Viking Warrior’.

“Siempre he dicho que si me despierto un día y la motivación está ahí, voy a aprovechar la oportunidad, y ahora, el momento es correcto. Todavía tengo un gran equipo a mi alrededor con un chef, entrenador físico, terapeuta y entrenador de boxeo. El deseo sigue ahí, y estoy listo para que esto suceda.

“Soy mayor, y mi cuerpo también, pero me he mantenido en forma, y ​​todavía estoy en peso. Estoy 100% motivado para hacer esto. He perdido los campos de entrenamiento, y he perdido el enfoque que obtienes del boxeo – tener metas, y hacer todo lo posible para lograrlo.