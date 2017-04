Round 12 con Mauricio Sulaiman

Espanol



Por Mauricio Sulaimán

Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán

Después de un viaje muy exitoso a ARGENTINA y URUGUAY vino la emoción del histórico evento de boxeo en el “ZOCALO” de MÉXICO. Es imposible tener un número oficial de la asistencia, pero se estima que la plancha del centro de la Ciudad de México albergó a 50 000 fans. Este hito de la ciudad está rodeada por el Palacio Nacional, la Catedral y la oficina del Gobernador. Fue simplemente increíble ver a tantas familias juntas para disfrutar de una maravillosa cartelera, presentada por Promociones Del Pueblo y transmitida por Televisa con el apoyo absoluto del gobernador de la Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel Mancera.

La cartelera incluyó una pelea del WBC MUAYTHAI, la final del desafío Bi-nacional del WBC Amateur del programa 2N1D 2 Naciones 1 Sueño entre Chicago y México, la disputa de un título nacional Mexicano, un Campeonato Mundial juvenil del WBC y dos peleas por el título mundial femenino del WBC. También se realizó un homenaje especial a todos los Campeones del Mundo de la Ciudad de México al igual que un reconocimiento especial al promotor más grande de la historia del boxeo …. DON KING.

Carlos Zarate, Lupe Pintor, Pipino Cuevas, Humberto “Chiquita” González, Ricardo López, Alfonso Zamora, Carlos Cuadras, Edgar Sosa, Rey Vargas, “Churritos” Hernández, Adrián Hernández, Cesar Bazán, Francisco Vargas, Ibeth Zamora, Rafael Herrera, Juan Carlos Salgado, José Luis Bueno, El Hijo del Santo, El Fantasma, Amado Urzúa, Tun-Tun Cárdenas, Rafael Márquez, Don King y Horacio De la Vega, ministro de Deportes de la Ciudad de México.

Mariana “Barby” Juárez se convirtió en campeona mundial en 3 divisiones tras derrotar por decisión unánime a Catherine Phiri de Zambia.

Durante la semana tuve varios asuntos que atender y fue mientras estaba volando desde Panamá a México que me di cuenta de lo urgente y necesario que es revisar el contenido del Código de Ética para su actualización. En los tiempos actuales, hay tantos conflictos entre las distintas partes, los cuales están afectando al deporte y a los miembros de la comunidad del boxeo.

Siempre existe “Su versión”, “Tu versión” y luego LA VERDAD ………

Estoy muy decepcionado, a medida que pasa el tiempo me doy cuenta que hay tantos casos en los que los boxeadores no saben los hechos en torno a la toma de decisiones.

La DOBLE MORAL abunda, las reglas son “grandes” cuando traen beneficios a sus casos; sin embargo, estas mismas con catalogadas “injustas” o “corruptas” cuando no los favorecen en sus metas especificas.

Hay tanta información que es desconocida, hay tantas líneas de comunicación y al final todo se pierde en la interpretación…

Un boxeador por lo general tiene entrenadores, managers asesores y promotor y promotor del personal. Luego viene el padre, el amigo, los que quieren ser.

Las partes limitan el acceso de información al boxeador. Sin embargo, también puede jugar en contra, los boxeadores pueden hacer cambios, tomar decisiones y todo se convierte en un circo sin claridad y con anarquía.

He visto campeones dejar vacante sus títulos debido a la falta de guía y debido a que sus equipos ocultan información. He visto peleas de campeonato canceladas debido a información errónea, engañosa e incluso tergiversaciones, perjudicando a la carrera de los peleadores, dañando la carrera de los promotores y de todos los involucrados en la industria.

He visto a boxeadores que sólo reciben una fracción mínima de sueldo de la cantidad real pagada por sus servicios. He visto cómo equipos de peleadores mienten en sus informes, escribiendo cantidades mínimas para evitar pagar mayores impuestos y cuotas de sanción. He visto tantos combatientes abandonando a los equipos que los iniciaron, los que los apoyaron en los buenos y malos momentos y que fueron fundamentales en su formación.

El boxeo es un deporte honorable, el cual cambia la vida de muchos. Este 2017 se inició con gran acción y hay varias grandes peleas programadas, el WBC tiene un plan de acción que se está moviendo en la dirección correcta y el boxeo es tan fuerte como siempre. Todos nosotros, las personas involucradas en el deporte debemos asegurarnos de que todos lo protejamos. Debemos tomar las decisiones y acciones correctas.

¡Muchas gracias! Doy la bienvenida a cualquier comentario, idea o sugerencia en info@wbcboxing.com