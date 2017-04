Espanol



Round 12 del 17 de Abril

Por.Mauricio Sulaiman

Presidente del Consejo Mundial de Boxeo – Hijo de José Sulaimán

Por fin, el boxeo femenil ha capturado la atención del mundo en las noticias; desafortunadamente, por el tema equivocado. Existiendo tantos factores positivos que pueden y deben abordarse para promover la popularidad para el deporte, la atención se ha centrado en .”Rounds de tres minutos para las peleadoras”. Y a pesar de la sabiduría y el respaldo de la ciencia en torno a los rounds de 2 minutos, durante la semana pasada, surgieron muchas protestas de algunas boxeadoras que exigen “igualdad” para sancionar peleas femeniles de 3 minutos.

Como presidente del Consejo Mundial de Boxeo, no voy a subirme al tren sólo para ver a peleadoras ser arrolladas. Lo fácil sería intentar ser popular, fingir ser un héroe y acordar cambiar los rounds de 2 minutos por episodios de 3 minutos.

Esto no es un concurso de popularidad. Nuestro deber, como reguladores del boxeo, es mantener intactas nuestras prioridades. La columna vertebral del WBC siempre ha sido el velar por la seguridad. El WBC ha invertido una gran cantidad de dinero, años y esfuerzos en la investigación médica con socios muy importantes, como el prestigioso grupo mundial de la UCLA. La investigación y los estudios han proporcionado datos que no deben ser impugnados, sino más bien utilizados para modificar las reglas y procedimientos para hacer del boxeo un deporte más seguro. Esta es la razón por la que las peleas de boxeo son de 12 rondas y no de 15, como lo eran antes de 1982. Esta es la razón por la que el pesaje oficial se lleva a cabo un día antes y es la razón por la que implementamos pre pesajes obligatorios de 30 y 7 días. Podría continuar enlistando muchas más iniciativas y cambios que han transformado nuestro deporte para hacerlo más seguro.

El comité médico del Consejo Mundial de Boxeo trabaja todo el año desarrollando programas con la intención de encontrar formas para hacer nuestro deporte uno más seguro, con la firme intención de reducir el riesgo de lesiones en los boxeadores. Esto nunca cambiará y nunca comprometeremos esta dinámica.

“Si cuidar de su bienestar está mal, entonces no quiero estar bien”. Así es como Jill Diamond, Co- presidenta del WBC del Comité de Campeonatos Femenil del WBC, ha descrito la postura del WBC en torno a esta problemática.

Durante la segunda convención anual de boxeo femenil, celebrada el año pasado en Tijuana, hubo más de 40 boxeadoras presentes durante la presentación de la Dra. Choe de UCLA. Ella enfáticamente describió con hechos cómo la estructura ósea de las mujeres es diferente que a los hombres, específicamente en la región del cuello.

También declaró que las mujeres tienen casi un 80% más de probabilidad de sufrir concusión que los hombres; Se considera que una conmoción cerebral o accidente fatal sucede cuando un atleta está deshidratado y fatigado; Y también se demostró que tienen un tiempo de recuperación más lento.

Hay una fórmula sencilla:

DESHIDRATACION + FATIGA + GOLPE DURO = CONCUSION

Cuanto más tiempo pelees con mayor deshidratación y fatiga, el factor de riesgo aumenta.

También es un hecho que las mujeres tienen síntomas más fuertes después de sufrir concusión con más dolor, requiriendo mayor tiempo para recuperarse.

Todos los boxeadores presentes se sorprendieron al aprender la fisiología y la explicación médica después de considerar los porqués.

El WBC no sancionará ningún combate femenil que esté programado a 3 minutos y no sancionara ninguna pelea femenil programada a 12 rondas.

Hay jurisdicciones que permiten rounds de 3 minutos para las mujeres. La decisión final está en las jurisdicciones locales, los promotores dispuestos a organizar peleas y en las combatientes dispuestas a pelear 3 minutos.

¿Pueden las mujeres pelear 3 minutos? ¡Por supuesto que pueden!

¿Deben pelear las mujeres 3 minutos? NO.

Los boxeadores, hombres y mujeres, son guerreros. Siempre están dispuestos a arriesgarlo todo, su trabajo es pelear, nuestro trabajo es protegerlos.

Algunos datos para pensar:

· Tenis – Las mujeres juegan 3 sets, los hombres juegan 5.

· Golf – Las mujeres compiten desde una distancia más corta.

· Lacrosse – Campo más pequeño, menor número de jugadores, ningún contacto al cuerpo

· Baloncesto – El tiro de 3 puntos para los hombres es desde una distancia de 20’9 “mientras que para las mujeres es de 19’9”, el balón es más pequeña para compensar el tamaño de la mano.

· NCAA Cross Country – Los hombres corren 8K y las mujeres corren 6K.

· Gimnasia – Los hombres tienen 6 eventos, las mujeres 4 (Ambos en la bóveda y en ejercicios de piso. Los hombres también practican en la barra horizontal, barras paralelas, caballo y anillos

· Bobsled – Equipo más pequeño (los hombres tienen un equipo de 4 personas y las mujeres uno de 2 personas)

· Hockey sobre hielo – sin verificación

· Natación, las mujeres nadan 800m v Los hombres nadan 1500 m

· Ciclismo – Mujeres 140k v Hombres 280k

· Buceo olímpico – Las mujeres hacen 5 inmersiones y los hombres hacen 6.

· Obstáculos – El obstáculo más corto de los hombres es 110m y el más corto de las mujeres es 100M

· Fútbol – Permisible : campo más pequeño, más sustituciones, balón más ligero y pequeño , reducción en el ancho entre los postes de la portería, duración del tiempo de juego.

La realidad es que esto no se trata de sexismo. Sí el Consejo Mundial de Boxeo hubiera reformado el boxeo masculino para proteger a los atletas y no hubiera hecho lo mismo para las mujeres, eso si sería sexismo.

El WBC ordenará un estudio específico respecto a este tema exclusivo y una vez que se termine, se informará a la Junta de Gobernadores del WBC.

Gracias y acepto cualquier comentario, idea o sugerencia en contact@wbcboxing.com.