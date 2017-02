Actualidad de Japón: Kubo enfrentará a Cermeno por titulo AMB

Espanol



Por: Joe Koizumi

Fotos: de Boxing Beat

El zurdo Japonés invicto Shun Kubo (11-0, 8 KOs) tendrá un compromiso complicado por el cinturón mundial de peso súper gallo de la AMB contra el veterano Venezolano Nehomar Cermeno (26-5-1, 15 KOs) en Osaka, Japón, en abril 9. EL evento fue anunciado por Masto Yamashita of Shinsei Promotions in Kobe.

El Venezolano de 37 años se apoderó del cinturón vacante de la AMB al detener a XiaoJun Qiu en Beijing en junio pasado y lo mantuvo dos veces en China al derrotar a Anurak Thisa (KO3) y Qiu de nuevo (W12). Kubo, de 26 años, quien antes era un aficionado de la velocidad, adquirió el cinturón OPBF de 122 libras al terminar con el filipino Lloyd Jardeliza en cinco rounds y mantuvo su cinturón regional dos veces. Cermeno es demasiado experimentado para el joven aún en desarrollo, siendo Cermeño un favorito prohibitivo.



La campeona mundial minimosca de la FIB Naoko Shibata se enfrentará a Alondra García en México

Como para que no digan que todos los campeones japoneses se quedan en casa bajo proteccionismo.

Cada regla tiene sus excepciones. La campeona femenina de 108 libras Naoko Shibata (16-3-1, 5 KOs), una consistente atleta japonesa , hará su sexta defensa contra Alondra García (16-3-1, 1 KO´s) en Guadalajara, México, El 4 de marzo. El evento fue anunciado por World Sports Promotions en Tokio y será promovido por Canelo Promotions. Naoko se enfrentó una vez a Alondra con el título vacante de la FIB en juego con el primero ganando una decisión unánime en Tokio en 2013.



Fujioka busca su cuarto cinturón mundial.

La veterana japonesa Naoko Fujioka (15-2, 6 KOs), apenas dos años más joven que el jugador de béisbol activo Ichiro Suzuki, de 43 años, se enfrentará a la mexicana Isabel Millan (18-2-1, 8 KOs) con El cinturón de peso mosca de la AMB vacante en juego en Tokio, Japón, el 13 de marzo.

El evento fue anunciado públicamente por el ex campeón de peso medio de la AMB y el promotor / manager de Fujioka, Shinji Takehara, la semana pasada. Fujioka ya ganó los cinturones mundiales en las categorías de 105, 115 y 118 libras, pero ella dice: “Mi mejor peso está entre 108 y 112.” Recientemente falló en ganar el cinturón del CMB de las 112 libras, perdiendo una decisión cercana pero unánime ante Jessica Chávez en México el pasado mes de octubre. Millan, de 32 años, actualmente gobernante del peso mosca de la WBF, ha estado invicta desde 2015, anotando ocho victorias seguidas. Será un combate muy competitivo que tendrá lugar en el Korakuen Hall.



Odaira se enfrentara al campeón mundial de la AMB Freshmart en Tailandia

El ex campeón japonés Go Odaira (13-5-3, 1 KOs) irá a luchar contra el invicto campeon mundial de las 105 libras de campeón Knockout CP Freshmart (14-0, 6 KOs) en Chonburi, Tailandia, el 1 de marzo. Para el ambicioso Odaira, será su tercer intento de ganar el campeonato mundial, ya que anteriormente no pudo ganar el cinturón vacante FIB / OMB a través una derrota por nocaut en siete rounds por Katsunari Takayama en Osaka en 2014 y el trono del CMB a través de una derrota por KOT en cinco rounds por Wanheng Menayothin en Tailandia en el año anterior. Odaira, de 32 años, manejado por el ex campeón mundial de peso mosca Susumu Hanagata. Odaira tiene una ventaja de altura de dos pulgadas contra la ventaja local del campeón. Es cierto que nuestros rivales japoneses muy raramente ganaron en peleas por el título mundial en Tailandia bajo la temperatura caliente y la humedad horrible. Probablemente Tailandia se encuentra en una desafortunada dirección a Japón.