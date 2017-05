AMB no sancionará Mayweather-McGregor

Espanol

La AMB ve una posible pelea entre Floyd Mayweather y Connor McGregor como nada más que una exposición y no sancionara la pelea.

“Creo que esto sería sólo un partido de exhibición”, dijo el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, Gilberto Jesús Mendoza, durante una conferencia de prensa internacional el jueves en Panamá. No creo que sea bueno para el boxeo para que esto sea aprobado como una pelea oficial. Creo que ambos son grandes atletas, pero Floyd está retirado y si quiere volver hay grandes boxeadores que puede enfrentarse para dar un buen espectáculo.

Sé que puede tener lugar esta pelea. Sin embargo, quiero dejar claro que la Asociación Mundial de Boxeo no estará involucrado en el evento. Respetamos a los dos atletas y creo que Mayweather ha demostrado ser el mejor, al igual que McGregor ha hecho en la UFC, pero una pelea entre los dos, si sucede, no debe ser más que una exposición “.