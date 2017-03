Arum dice que Pacqiuao-Khan en Emiratos Árabes Unidos esta muerto

Espanol

Por David Finger

Bueno, parece que Bob Arum no va a reservar billetes de avión para Dubai después de todo.

En un desarrollo que pocos en el deporte consideraría sorprendente, Bob Arum oficialmente ha reconocido que la pelea potencial entre el campeon de peso welter de la OMB Manny Pacquiao y Amir Khan no se pueda realizar en los Emiratos Árabes Unidos después de que el dinero no se materializó. La falta de dinero fue suficiente para que el promotor de Top Rank Bob Arum describiera el acuerdo como “muerto” en una entrevista con ESPN.

“Es kaddish para el acuerdo de los Emiratos Árabes Unidos”, dijo Arum a ESPN hoy (martes). “Está muerto. Estoy hablando con él sobre otra propuesta para otra pelea, no Khan. Khan no será el próximo rival de Manny.

No había duda de que el drama que giraba alrededor del oponente y el lugar de la próxima pelea de Manny Pacquiao había llegado a La La Land con altos niveles de confusión después de que Bob Arum y Duco Events, promotores del segundo clasificado OMB de Australia, Jeff Horn, sería contra Horn en Brisbane. Sin embargo, después de que Arum y Duco Events anunciaran que la pelea de Australia era un trato hecho, a su vez terminaría siendo descarrilado después de que el asesor de Pacquiao y consejero matrimonial Michael Koncz vetara la pelea y anunció que Pacquiao pelearía en los Emiratos Árabes Unidos el 23 de abril.

“Estoy aquí con plena autoridad y poder”, dijo Koncz a Gulf News a principios de febrero. “He sido el consejero matrimonial de Manny y hemos desarrollado una relación. Estoy involucrado en todos los aspectos de lo que hace. Hemos firmado un acuerdo por la mañana y el 100 por ciento de la pelea estará aquí en los Emiratos Árabes Unidos “.

Aunque hay que decir que Arum se mostró escéptico respecto a la propuesta de los Emiratos Árabes Unidos.

“El dinero en Australia no estaba cerca de $ 38 millones”, dijo Arum a Telegraph el 23 de febrero. “Si los $ 38 millones son reales, triunfa el acuerdo de Australia. Si es real, vamos a ayudar a poner en el evento, pero no estoy reteniendo mi aliento, y no estoy haciendo reservas de avión. ”

Aunque Jeff Horn fue el luchador que dejó la celebración del Premio de la Academia de Moonlight cuando la pelea del 23 de abril en Brisbane cayó a través de él todavía puede terminar en casa con la versión de boxeo del Oscar. Cuando se le preguntó ayer si el acuerdo con Australia estaba todavía sobre la mesa, Horn respondió afirmativamente.

“Sí, creo que lo harían (estarán disponibles para organizar una pelea)”, dijo Horn a Fightnews. “No creo que el gobierno tenga el acuerdo sobre la mesa todo el tiempo, pero espero que nuestro gobierno todavía tenga dinero en la mesa (por un poco más). Pero supongo que hay un reloj en todo.