Boxing News

David Benavidez 167.8 vs. Porky Medina 166.8

(WBC super middleweight eliminator)

Jorge Lara 128.2 vs. Mario Briones 126.2

Jordan White 124 vs. Adam Lopez 124

Austin Dulay 137.6 vs. Jose Esquivel 137.8

Venue: Laredo Energy Arena, Laredo, Texas

Promoter: TGB Promotions

TV: FS1