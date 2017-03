Bivol defenderá interino de la AMB el 14 de abril

Espanol

El invicto Dmitry Bivol defenderá su título interino semipesado de la AMB ante Samuel Clarkson en el evento principal de 12 rounds de ShoBox: The New Generation el viernes 14 de abril en vivo en SHOWTIME (10 pm ET / PT) en MGM National Harbor en National Harbor, MD, a las afueras de Washington, DC.

Conocido por su estilo agresivo, Bivol (9-0, 7 KOs, 2-0 WSB) fue un prominente aficionado que ahora está decidido a hacer su historia en una de las clases de peso más difíciles del boxeo.

Clarkson (19-3, 12 KOs), de Cedar Hill, Texas, ha ganado sus últimas nueve peleas seguidas y hará su tercera aparición en ShoBox.

Juan Ruiz (18-0, 11 KOs) y Malik Hawkins (10-0, 7 KOs) se enfrentarán en una pelea de 147 libras de ocho rounds.

En el primer evento de la transmisión, el peso pluma de Baltimore Glenn Dezurn (8-0, 6 KOs), entrenado por el reconocido Barry Hunter, enfrentará a un oponente para ser nombrado en un combate de ocho rounds.