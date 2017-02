Broadway Boxing Weights (from Biloxi, MS)

Boxing News

Regis Prograis 140 vs. Wilfrido Buelvas 147.2

*Buelvas is ineligible to win NABF title

Cedric Agnew 180.1 vs. Martin Verdin 184

Eric Walker 155.2 vs. Zack Kuhn 153

Pablo Cruz 125.9 vs. Markale Duncan 127

Cody Richard 138 vs. Bobby Hill 139.3

Craig Callaghan 147.7 vs. Starr Johnson 147

Mike Bissett 196 vs. Jimmy Owensby 194.2

Charles Dale 194 vs. Adrian Miles 232

Deon Nicholson 183.6 vs. Tirik Johnson 176.6

Venus: Hard Rock Hotel And Casino Biloxi, MS

Promoter: DiBella Entertainment