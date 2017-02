Broner vence por decision dividida a Granados

Espanol

Foto: Sumio Yamada

Adrien Broner y Adrian Granados boxearon en un evento principal cerrado, de ida y vuelta el sábado en SHOWTIME, con el campeón mundial de cuatro divisiones Broner obteniendo una victoria por decisión dividida en el Cintas Center en la Universidad Xavier en su ciudad natal de Cincinnati.

La pelea, que se anotó 97-93 Broner, 97-93 Granados y 96-94 Broner, fueron momentos de precisión frente a actividad. Granados (18-5-2, 11 KOs), un nativo de Chicago, fue el más activo peleador, lanzando 683 golpes totales en comparación con 403 para Broner (33-2, 24 KOs). Pero “The Problem” conectó un 41 por ciento, en comparación con sólo el 21 por ciento de su oponente.

La pelea fue peleada en gran parte por dentro, lo que Broner dijo fue porque se lastimó la mano izquierda en el primer round y no pudo trabajar la distancia con su jab. Independientemente de la razón, Granados fue capaz de hacer la pelea en el asunto áspero que había predicho.

“Sabía que Adrian Granados iba a ser duro”, dijo Broner. “Al final del día, lo estaba derrotando. Esto fue fácil para mí. Me siento bien. Adrian Granados es un boxeador de clase mundial, muchos chicos lo esquivan, pero yo quería pelear con él porque eso es lo que estoy haciendo. Dentro del ring todo es diferente. Granados es un gran amigo mío. No es nada personal.Estoy tomando mi carrera más en serio y siendo más positivo. Quiero disculparme con todos los que me miran y ha visto las cosas necias que he hecho. Estoy listo para ser un mejor modelo, una mejor figura paterna y una mejor estrella para todos “.

Granados claramente no estaba de acuerdo con la decisión y expresó su disgusto después.

“Sabía que no era una pelea bonita, pero estoy agradecido a mi equipo”, dijo Granados. “Ya sabes, había todo tipo de juegos que jugaban conmigo. Tuvimos que cambiar las reglas. Tuvimos que cambiar el peso. Sólo están jugando todo tipo de juegos. Sólo quiero ser tratado con justicia.

“Entiendo, no tengo un récord perfecto, pero puedo vencer a cualquiera de estos tipos. Usted ha visto las tarjetas de puntuación. Decisión dividida. Venga. Dame otra. Hagámoslo de nuevo. No puedo esperar para ver esta pelea, porque sé que gané.

“Ven a mi casa. Luchó con inteligencia e hizo lo suyo. Si piensa que lo hizo esta vez, vamos a hacerlo de nuevo. Hagámoslo en mi casa. Ven a Chicago.