Bute-Alvarez listos en Canada por titulo CMB

Espanol

Una funcion de boxeo completa con un sabor internacional ha sido anunciada para este viernes por la noche “Bute vs Alvarez” un evento de PPV en el Centro de Videotron en la ciudad de Quebec, Canadá.

El campeón de peso semipesado del CMB, Eleider “Tormenta” Alvarez (21-0, 10 KOs), defiende su título contra el ex campeón mundial de peso súper mediano Lucian Bute (32-3-1, 25 KOs) en el evento principal que también sirve como eliminatoria final del CMB para determinar el retador obligatorio para el campeón de peso semipesado ligero Adonis “Superman” Stevenson (28-1-0, 23 KOs). Alvarez, que vive en Montreal, fue un olímpico Colombiano que entrena y reside en Canada mientras Bute es residente pero nativo de Rumania. Stevenson, Alvarez y Bute son promovidos por GYM.

“Este es un excelente evento global de boxeo y el resultado tendrá un impacto significativo en la carrera de todos los participantes”, dijo el presidente de GYM, Yvon Michel.

Bute y Alvarez en el evento principal están poniendo su futuro en la línea con esta pelea de peso semipesado más significativo hasta el momento en 2017. Los verdaderos ganadores van a ser los fanáticos del boxeo, que aprecian las peleas parecidas y boxeadores dispuestos a dejarlo Todo en el ring! ”

Promovido por Groupe Yvon Michel (GYM) y Gestev, “BUTE VS ALVAREZ” es una presentación de Videotron y Mise-O-Jeu, en el Centro Videotron de Québec, Canadá.

Integrated Sports Media distribuirá “BUTE VS. ALVAREZ “en vivo en los Estados Unidos, a partir de las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT, por cable, satélite e internet pago por visión a través de iN Demand, Vubiquity, DIRECTV, DISH y la aplicación FITE por un precio sugerido de $ 29.95.

En Canadá, “BUTE VS. ALVAREZ “estará disponible para ver, en inglés o francés, en Canal Indigo, Shaw TV y Bell TV; Inglés-sólo en Rodgers PPV, así como en muchos de los mejores bares deportivos de Canadá.

Fuera de Norteamérica, “BUTE VS ALVAREZ” está siendo distribuido por la principal firma de distribución de derechos de televisión de boxeo, Protocol Sports Marketing Ltd.