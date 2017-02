Canelo: Estoy listo para el mejor Chavez Jr.

Espanol



Por Miguel Maravilla

La superestrella mexicana Saúl “Canelo” Alvarez (48-1-1, 34 KOs) de Guadalajara, Jalisco, México, se prepara para su próximo enfrentamiento con su compatriota y ex campeón mundial Julio César Chávez Jr. (50-2-1 , 32 KOs) de Culiacán, Sinaloa. Canelo se enfrentará a Chávez el sábado 6 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas en HBO Pay Per View. Alcanzamos a Canelo en la conferencia de prensa de LA mientras hablaba de su próximo enfrentamiento.

“Esta pelea es extremadamente importante para los aficionados de las peleas Mexicanas que han querido esta pelea se pueda realizar. Este es un buen momento para tener esta pelea y estoy listo para dar a los fans una gran pelea “, dijo Saulo Canelo” Alvarez a Fightnews.com “Esta es mi época”, agregó Canelo.

“Ambos chicos tienen su base de fans y eso es lo que hace que esta pelea sea emocionante, por eso quieren ver esta pelea porque es orgullo y honor. La razón por la que hicimos esta pelea porque hay mucho orgullo y honor en juego “, dijo Oscar De La Hoya a Fightnews.com

A medida que la anticipación y la demanda de un enfrentamiento entre Canelo y GGG se intensificó, muchos quedaron atónitos cuando se hizo la pelea con Chávez. Lo que siguió fue una crítica masiva para Canelo dispuesto a tomar la pelea en 164.5 y no luchar contra Golovkin. Sin embargo la pelea con Golovkin es inminente después del enfrentamiento con Chávez, Canelo nos dio su impresion.

“Los contratos están en manos de Golovkin. Ahora mismo sólo quiero hablar de Chávez “, dijo Canelo.

“Esta es, con mucho, la mayor pelea en la historia del boxeo Mexicano. Si es una buena pelea, ¿por qué no hacer una segunda pelea en septiembre, pero siempre he dicho y quiero mantener mi promesa. Golovkin está en el radar de Canelo y no le tiene miedo “, dijo De La Hoya. “Golovkin es un peso mediano fuerte y eso es lo que los fans quieren ver. Va a suceder. El plan es luchar contra él es septiembre que ha sido el plan todo el tiempo “, agregó De La Hoya.

Canelo está saliendo de una espectacular victoria por nocaut sobre Liam Smith el pasado mes de septiembre en Arlington, Texas, Canelo entregó un gancho de izquierda crujiente al cuerpo cuando un atestado Estadio de AT & T se alzó a sus pies como un aterrizaje de Dallas Cowboys. Antes de la pelea de Smith, Alvarez logro un triunfo un nocaut devastador sobre Amir Khan en mayo cuando Canelo encabezó el primer evento de boxeo en el T-Mobile Arena.

“El año pasado fue así, hice un poco de historia con las peleas que tuve. Todo lo que quiero hacer es poner mi sello y dejar mi legado “, dijo Canelo.

Chávez, por otro lado, está tratando de cambiar las cosas, ya que está saliendo de dos victorias seguidas desde que sufrió una derrota humillante derrota ante Andrzej Fonfara en abril de 2015. Se recuperó al ganar dos decisiones, sólo tres meses más tarde ganó una decisión en contra Marco Reyes en una pelea de peso semipesado y en su último derrotó a Dominik Britsch en un combate de peso súper mediano en diciembre pasado.

“Julio está acostumbrado a este gran escenario y ha estado allí con su padre durante las grandes peleas. Ha tenido sus contratiempos pero tiene un estilo muy fuerte y va adelante aplicando la presión, pero haremos nuestro trabajo en el campamento para salir por encima “, dijo Canelo sobre Chávez

¿Qué Chávez quiere que Canelo y Oscar esperen?

“Esta es una gran oportunidad para él. Yo realmente espero que él venga en bien preparado y estoy listo para el mejor Julio César Chávez Jr.” dijo Canelo

“En este momento, Chávez es un nuevo boxeador disciplinado. Creo que esta es la segunda mitad de su carrera y sabe que esta pelea es muy importante. Ganar esta pelea lo lleva de nuevo a la cima “, dijo Oscar De La Hoya.

“Está interesado en mostrar a la gente que está de vuelta”, agregó De La Hoya.

Alvarez, de 26 años, ahora se prepara para su enfrentamiento con sus entrenadores padre e hijo Eddie Reynoso y el asistente de entrenador y entrenador Jose “Chepo” Reynoso en San Diego, California mientras se preparan para Chávez.

“Ahora voy a comenzar mi preparación y trabajar duro para salir con el triunfo”, dijo Canelo en el campamento inicial.

Canelo vs Chávez será una pelea programada de 12 rounds con un peso de 164.5 mientras las mayores estrellas de México lucharán en el fin de semana del Cinco de Mayo

“Espera una gran pelea de mí voy a dejar todo en el ring para tener mi lugar en la historia del boxeo mexicano”, dijo Canelo.

