Canelo tuvo entrenamiento publico con los medios en San Diego

Fotos: Tom Hogan Tom – Golden Boy Promotions



El ex campeón mundial de dos divisiones Canelo Alvarez (48-1-1, 34 KOs) organizó hoy un entrenamiento mediático en la Casa del Boxeo en San Diego, donde mostró fuerza y ​​velocidad antes del próximo enfrentamiento con Julio César Chávez, Jr. (50 -2-1, 32 KOs) programado para el sábado 6 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, que será producido y distribuido en vivo por HBO Pay-Per-View® a partir de las 9:00 pm ET / 6:00 pm PT.

A continuación se muestra lo que Canelo comento

en el entrenamiento de hoy al lado del Presidente de Golden Boy Promotions y CEO Oscar De La Hoya.

Canelo Alvarez:

“Nos hemos preparado muy bien para esta pelea. Me siento rápido y fuerte, y no tener que bajar tanto peso me beneficiará venga noche de lucha.

“Chávez, Jr. ha llegado a este punto por su nombre; Le falta la disciplina para ser el mejor. Ha tenido tantos altos y bajos en su carrera. Espero que él consiga su actuar juntos y que obtengamos el mejor Julio César Chávez, Jr. en el ring el 6 de mayo. Eso va a hacer que la pelea sea aún más llena de acción dentro del ring. No quiero excusas.

Oscar De La Hoya:

“La rivalidad entre Canelo Álvarez y Julio César Chávez, Jr. se remonta a un tiempo, y es sentida por ambos equipos. Tanto Chávez, Sr. y Jr., por alguna razón, no les gusta Canelo. Quizás es porque él ha sido la cara del boxeo por un tiempo. Canelo va a llevar el boxeo sobre sus hombros durante muchos años por venir. O tal vez no les gusta a Canelo porque está recibiendo más atención para esta pelea que Jr..

“Chávez, Sr. tenía su día como el mío. Con Chávez, Jr. puede ser su tiempo el 6 de mayo, pero tiene que salir y probarlo en el ring. Creo firmemente que Chávez, Jr. estará en gran forma, la mejor forma de su vida, sera el 6 de mayo y por lo tanto vamos a tener una gran pelea.

“Estoy emocionado por el 6 de mayo porque nunca hemos visto una pelea que sea aburrida o aburrida con dos peleadores Mexicanos. Va a ser una gran pelea y eso es exactamente lo que el deporte necesita “.