Chavez Jr. Esta es la pelea más importante de mi carrera

Espanol



Foto: Tom Hogan y Gene Blevins – Hoganphotos / Golden Boy Promotions

Por Miguel Maravilla

El ex campeón del mundo Julio César Chávez Jr. (50-2-1, 32 KOs) de Culiacán, Sinaloa, México busca redimir su carrera coen una mega pelea con su compatriota Saúl “Canelo” Alvarez (48-1-1, 34 KOs ) De Guadalajara, Jalisco. Chávez se enfrenta a Canelo el sábado 6 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas en HBO Pay Per View. Fightnews.com se encontró con Chávez en la conferencia de prensa de Los Angeles mientras hablaba de su próxima pelea con Canelo.

“Estamos contentos de tener esta pelea. Esta es la pelea que quería “, dijo Julio César Chávez Jr. a Fightnews.com” Esta pelea es entre Canelo y yo, por honor y orgullo, es una buena pelea para el pueblo Mexicano “, agregó Chávez.

“Esta es una pelea muy difícil y dura, pero mi hijo será el que salga por encima”, dijo Julio César Chávez Sr. a Fightnews.com

El hijo de la leyenda Mexicana comenzó su carrera y ascendió a la clasificación con un récord de 43-0-1, ya que consiguió su primer título en junio de 2011, Chávez derrotó a Sebastian Zbik por decisión unánime para ganar el título de peso mediano del CMB. Después de algunas defensas Chávez comenzó a vivir la vida de estrella de rock y hasta fue arrestado por conducir bajo la influencia del Alcohol antes de su defensa de febrero de 2012 contra Marco Antonio Rubio. Posteriormente ese mismo año septiembre de 2012 Chávez sufrió la primera derrota de su carrera dejando por decisión ante el Argentino Sergio Martínez ya que sus hábitos de entrenamiento y ética de trabajo estaban en duda entrando en esa pelea. Después de la pelea de Martínez, Chávez se separó con el entrenador del Salón de la Fama Freddie Roach. Sólo empeoraría cuando un año más tarde Chávez ganó una decisión cuestionable a Brian Vera en septiembre de 2013 en su combate de vuelta y siguió seis meses más tarde con otra decisión sobre Vera `pero su peso y la disciplina también estaban en cuestión. Lo que siguió en abril de 2015 fue la peor noche de Chávez en el ring cuando fue detenido por Andrzej Fonfara luego de ascender al peso semipesado.

Los aficionados mexicanos comenzaron a separar a Chávez mientras miraban hacia otra esquina.

“Ahora tengo más experiencia en el ring y en la vida”, dijo Chávez. “Usted puede decir que he aprendido mi lección y soy otra persona ahora”, dijo Chávez Jr.

Chávez se está recuperando, una decisión unánime sobre Dominik Britsch el pasado mes de diciembre en un combate de peso súper mediano en Monterrey, México y en su anterior pelea un año antes, Chávez ganó una decisión unánime sobre Marco Reyes.

“Esta es la pelea más importante de la carrera de mi hijo, ya que he mencionado que hemos visto lo mejor de Canelo, pero no has visto al mejor Julio”, dijo Chavez Sr..

Canelo, viene de un triunfo por nocaut en el noveno asalto sobre Liam Smith de Inglaterra en septiembre pasado y está montando una racha de seis victorias consecutivas desde que sufrió su única derrota ante Floyd Mayweather en 2013. Junior y Senior nos dieron su opinión sobre Canelo.

“Él es un buen boxeador y lanza grandes combinaciones pero tendremos una fuerte preparación para ser victoriosos. Las peleas en las que `perdio fueron contra Mayweather y Lara porque eran muchachos más grandes “, dijo Chávez Jr. sobre Canelo.

“Todos conocemos a Canelo y esperamos que haga lo mejor”, dijo Chávez Sr. sobre Canelo.

Júnior ahora parte para el campamento de entrenamiento ya que será entrenado por el legendario entrenador Mexicano Ignacio “Nacho” Beristán para su pelea con Canelo. Beristain que ha guiado y entrenado a los Legendarios Mexicanos Daniel Zaragosa, Humberto “Chiquita” González, y Juan Manuel Márquez, así como a su hermano Rafael Márquez a los títulos mundiales.

“Empezaré mi campamento y entrenaré muy duro y realmente espero este campamento con Nacho Beristán”, dijo Chávez Jr..

Haber sido entrenado por el entrenador mexicano Romulo Quirarte, el entrenador del Salón de la Fama Freddie Roach y Joe Goosen. Chávez asegura que Beristán sacará lo mejor de él.

“Ha trabajado con los mejores e hizo muchos campeones”, dijo Chávez Jr. sobre Beristan. “Nacho será lo que sacará lo mejor de mí”, agregó Chávez Jr..

Canelo vs Chávez será una pelea programada en 12 rounds con un peso de 164.5, ya que las estrellas más grandes de México lucharán el fin de semana del Cinco de Mayo.

“No estamos jugando juegos. Los fanáticos Mexicanos querían esta pelea y les daré una buena pelea”, concluyó Chávez Jr..

Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla