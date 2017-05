Chávez Jr: Esta es mi última oportunidad y voy a aprovecharla

Espanol

Por Felipe León

La semana de pelea más grande del año se inició con una teleconferencia internacional con el ex campeón de peso mediano del CMB Julio César Chávez Jr (50-2-1, 32KO) que este sábado por la noche en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, y en vivo HBO PPV se enfrentará con su compatriota Mexicano Saúl “Canelo” Alvarez (48-1-1, 34KO) en una atracción especial a doce rounds. La noche es presentada por Golden Boy Promotions.

“Creo que es una pelea dura, una pelea importante”, dijo Chávez Jr. desde Las Vegas cuando se le preguntó sobre la importancia de la pelea el sábado por la noche. “Las peleas entre dos mexicanos son siempre grandes peleas y creo que esta pelea marcará las carreras de los dos”.

La pelea fijada en un peso pactado de 164.5 libras es solamente la segunda para Chavez Jr en dos años. Después de quince meses de descanso, Chávez Jr volvió a derrotar a Dominic Britsch por decisión unánime el pasado mes de diciembre en Monterrey, México. Él siente que esta pelea contra Alvarez está en el momento adecuado para él. “Es un gran momento en mi carrera. Creo que esta es mi última oportunidad y voy a aprovecharla. Sabía que iba a ser difícil, pero estoy casi en el mejor punto. Tuve que cambiar mi dieta y trabajar duro para hacer el peso. Sé que estaré listo no sólo para hacer el peso, sino para ganar el sábado por la noche. Siempre he pensado que podría hacer 160 de nuevo. Sabía que cualquier cosa menos de 168 libras sería difícil, pero no he trabajado tan duro ya que era un peso mediano. Nunca perdí peso durante mi reinado de título. Nunca sentí que 164,5 libras no fuera posible, sólo sabía que sería difícil “.

“Esta es la mayor pelea de mi carrera por lo que significa y también por los números que está produciendo”, continuó Chávez Jr. “También es la más grande debido a todas las personas que van a poder verla”.

No es un secreto Chávez Jr no es el peleador más disciplinado en el deporte, sus problemas con el peso, los diuréticos y las drogas ilícitas son comunes para cualquiera que haya seguido el deporte. Esta vez Chávez Jr promete que es diferente y no vaciló en enumerar las razones por qué.

“He escuchado a mi equipo, he escuchado a Nacho (Beristain)”, dijo Chávez Jr. mencionando al legendario entrenador mexicano que contrató para esta pelea. “Hice el trabajo; Nunca me perdí un día en el gimnasio. Fui disciplinado. Fue difícil al principio, pero todo el mundo verá los resultados el sábado por la noche “.

Aunque Chavez Jr ve su clave para la victoria en su ventaja de tamaño sobre Alvarez. La pelea marcará la primera vez que Chávez Jr ha caído por debajo de 168 libras desde 2012, pero también será la primera vez que Álvarez pisa más de 155 libras en toda su carrera.

“Él es un buen boxeador, pero para este peso es pequeño”, dijo Chávez Jr sobre el ex campeón super welter y campeón de peso mediano. “Él ha peleado buenos combatientes pero no creo que en su mejor momento.”

El pasado sábado por la noche, en un preludio a su próxima pelea, Omar Chávez, hermano menor de Jr, detuvo a Ramón “Inocente” Alvarez en el segundo round de una pelea programada en Chihuahua, México. Ramón es uno de los hermanos mayores de “Canelo”. Aunque feliz de la victoria, Chávez Jr sabe que tiene su propia pelea este próximo fin de semana. “Estoy feliz porque mi familia está feliz de la victoria. Me alegro de que fue capaz de tomar venganza en la revancha de su pérdida anterior. Mi pelea es completamente diferente y tengo que estar listo para mi pelea “.

Chávez Jr mencionó que está listo para ir a toda la distancia como venga la noche de pelea y está listo para dar una gran pelea para los aficionados, aficionados que nunca olvidarán, ya que se siente que será un acto de todos los amantes del deporte. No descarta la idea de una victoria por nocaut.

“Creo que puedo derrotarlo”, dijo Chávez Jr con confianza. “Soy un gran luchador; He luchado en la división de peso semipesado, una división donde un puñetazo puede cambiar el resultado de la pelea. Creo que si le pongo el puñetazo correcto, puedo eliminarlo.