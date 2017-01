Chavez Jr. : “Quiero ganar lo correcto y que sea un gran evento”

Espanol

Por.Gabriel F.Cordero

El ex campeón mundial Mexicano Julio César Chávez Junior ha dado a conocer el estatus en las negociaciones para un posible combate con su compatriota y campeón mundial superwelter de la OMB, Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

“Las negociaciones siguen firmes pero no ha habido buena disposición de parte del otro peleador y su equipo ya que sus aspiraciones son ganar 5 veces mas que yo y se me hace difícil aceptar así y a la vez injusto- No queremos más de lo establecido pero estamos cediendo que ellos sean los que ganen más, pero que sea algo correcto, sobre todo porque pues es una pelea que la gente quiere ver. Y si no aceptan pues la verdad no somos nosotros los que estamos tan interesados en la pelea, es la gente y está la una posible pelea también con Golovkin. Yo acepté bajar hasta las 165 libras, todo lo que me pidieron he aceptado, estamos de acuerdo en ser los que ganemos menos dinero, solamente que no exageradamente como los caprichos de los niños. Vamos hacer las cosas profesionalmente y si las cosas son correctas se va a dar, si no no hay sentido darle importancia o andar creciendo egos de personas que no miran por la gente y el deporte ni les importa el público aficionado al boxeo”, dijo Chávez Jr.