Chavez Jr: Siento que puedo poner KO a Canelo

Julio Cesar Chávez, Jr. (50-2-1, 32 KOs) organizó una conferencia internacional antes de su esperado enfrentamiento de PPV contra Canelo Alvarez (48-1-1, 34 KOs) este sábado en Las Vegas.



Foto: Golden Boy Promotions

Estos son los aspectos más destacados:

En posiblemente golpear a Canelo y ponerlo fuera de combate:

Siento que puedo. Siento que soy un tipo más grande. He peleado en peso semipesado. Él nunca ha peleado contra boxeadores de este tamaño, y por eso, si las cosas se desbordan y tengo la oportunidad correcta, creo que por supuesto que puede suceder.

Sobre los sentimientos personales con Canelo:

Hay una rivalidad real, y el sábado por la noche, la gente va a ver de primera mano esta rivalidad, lo real que es. Obviamente, vamos a mostrarlo dentro del ring.



Por qué Canelo no le gusta:

No sé específicamente por qué él no me gusta o esta animosidad existe. Tal vez porque yo soy el hijo de Julio César Chávez, no lo sé. Ésa podría ser una de las razones … pero puedo decirte esto: soy el hijo de una leyenda, pero algunos de – todos mis logros han venido de mi trabajo. Yo soy el que gana estas peleas, y creo que una de las razones por las que me escogieron es porque me puse buenas peleas. Y yo soy el tipo de peleador que la gente quiere ver, y saben que esta pelea conmigo generará mayores ingresos, y esa es otra razón por la que esta pelea está sucediendo.

Sobre sus ventajas sobre Canelo:

Una de las ventajas es que ha combatido a muchos boxeadores, no siempre en su mejor momento. Además, es un pelador más pequeño. Él es un buen boxeador pero más pequeño para su división y creo que es una ventaja que tengo.

Al hacer el peso de 164.5 libras:

Estoy cerca de hacer el peso ya y he hecho todo lo que me han pedido que haga con respecto a mi dieta. No es fácil, pero sé cuando me enfoco en mi dieta y cuando me enfoco en hacer el peso, puedo hacerlo. Lo he hecho antes, y esto es sólo una vez más lo estoy haciendo.

Al ser físicamente más grande que Canelo:

Se ha dicho que en el boxeo que eso es un factor importante, que el peso y la persona más grande siempre va a tener la ventaja. Eso creo que es cierto. Pero creo que con esta pelea, sólo me estoy enfocando en mantenerme fuerte, hacer el peso de la manera correcta para que yo esté ahí y pueda competir a ese nivel. Pero creo que realmente esta pelea va a llegar a mí ser inteligente, ser inteligente, y creo que va a ser la diferencia, también.

Sobre el KO de su hermano Omar contra el hermano de Canelo el sábado pasado:

Quiero felicitar a mi hermano. Estoy muy contento por su victoria contra uno de la familia Alvarez, sé que es difícil cuando alguien pierde, pero es un deporte. Con respecto a esa pelea, está totalmente separado de mi pelea. Esta es una pelea diferente, un evento diferente, algo que tengo que enfocarme. Pero felicito a mi hermano. Estoy muy feliz por su victoria.

En su mentalidad actual:

Esta pelea ha creado mucha pasión en mí, mucho entusiasmo, y creo que esa es la diferencia en esto. Emocionado por esta pelea, y creo que van a ver a un Julio diferente que está emocionado.