Chávez Sr: Mi Hijo es bipolar

Espanol

Por Hesiquio Balderas

Después de informes recientes de que Julio César Chávez Jr estaba aburrido y cansado de estar en el campamento y quería dejar el Centro de Entrenamiento Otomí para continuar su entrenamiento en Las Vegas, la leyenda Mexicana del ring Julio César Chávez Sr tenía algunas palabras duras para su hijo.

“Todo va bien de acuerdo con lo que Julio ha hecho en el pasado, pero no es exactamente donde quiero que sea. Julio es el tipo de persona que no seguirá nunca las instrucciones. Si le dices que corra a las 8 de la mañana, corre a las 10 de la mañana. Si le dices que haga seis rounds de sparrinf, él hace más rounds o menos rounds. Así que tal vez estoy equivocado porque quiero cambiarlo, no lo sé. Es así como es “, dijo Chavez Sr. a David Faitelson de ESPN Deportes

“Por lo tanto, Julio se veía bien en el gimnasio, pero hay cosas que debería estar haciendo mejor. Julio es un poco bipolar, así que en este momento todo está bien “, concluyó Chávez Sr.

Chávez Sr. insistió en que su hijo estará en una tremenda forma a pesar de que ha habido algunos desacuerdos en el campamento entre Julio Jr y Julio Sr y entre Julio Jr y el entrenador Salón de la Fama Nacho Beristain.

Por otro lado, los informes de San Diego son que Canelo está en la mejor forma de su vida y ha estado entrenando como nunca antes. Él no tiene problemas de peso y se ha sentido como un peleador rejuvenecido en esta nueva categoría.