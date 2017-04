CMB informa sobre programa con VADA 2017

Espanol

Round 12 del 10 de Abril de 2017

Por. Mauricio Sulaiman hijo del Presidente Emerito del CMB , Don Jose Sulaiman

Al entrar en una gran festividad mundial – Semana Santa para la religión cristiana, la Pascua para la religión judía – por lo que para muchos es un tiempo de reflexión y evaluación de lo que hacemos. Lamentablemente, todos estamos viendo que el mundo violento continúa en titulares y los tantos niños sufriendo de los actos de los poderes que gobiernan el mundo. No hay país, ni religión, ni una persona a la que apuntar y culpar, pero sí, hay maneras de intentar cambiar y reducir los trágicos momentos que vemos día tras día. Todos oremos, en cualquier idioma y a cualquier Dios, que nuestro mundo violento cambie y todos podamos empezar por nuestras propias acciones.

A medida que celebramos cómo el boxeo femenil está empezando a brillar finalmente en los principales mercados del boxeo en el mundo, vemos la televisión estadounidense al aire libre por fin las peleas femeniles, vemos como la carrera fenomenal de Cecilia Braekus se desarrolla, la emocionante de Claressa Shields, Los principales acontecimientos de la televisión mexicana, el viaje a la grandeza de Marisela Cornejo, el increíble documental televisivo de la canadiense Jelena Mrdjenovich y el debut de la medallista Marlen Esparza con Golden Boy Promotions. Lamentablemente vemos algunas jurisdicciones de boxeo tomar medidas hacia atrás y tomar decisiones que sólo pueden atormentarlos y poner a nuestros atletas en peligro grave. Se ha informado de que la U.K. permitirá a las mujeres pelear rondas de tres minutos!

En un informe aparte, compartiremos lo que se ha estudiado a través de la investigación médica durante años, que también fue presentado en las dos convenciones mundiales del boxeo del WBC. Hay una fórmula fácil: deshidratación + fatiga + puñetazo fuerte = posible tragedia.

El WBC nunca permitirá rondas de tres minutos, y nunca permitirá peleas de más de 10 rondas. Eso limitará la deshidratación y los elementos de fatiga para reducir tanto como sea posible el riesgo a una tragedia.

El WBC sigue trabajando muy duro con el Programa de Boxeo Limpio. Esta es nuestra máxima prioridad y una vez más quiero agradecer y elogiar a la Dra. Margaret Goodman y su equipo en VADA por su dedicación y pasión por asociarse con el WBC para hacer realidad el CBP.

Quiero agradecer a las muchas personas que se han sumado a este viaje para el boxeo seguro: promotores, managers, entrenadores, medios de comunicación, aficionados, y la mayoría de los boxeadores y sus familias. Sigamos avanzando y siguiendo compartiendo información para que nuestro deporte sea lo más seguro posible.

El WBC se enorgullece en presentar los resultados de los primeros 3 meses de actividad del Programa de Boxeo Limpio durante el 2017:



32 boxeadores han sido sometidos a pruebas fuera de competencia en forma aleatoria:

Jermell Charlo – Andre Dirrell – Mateus Korobov – Constantino Benaru – Ivan Baranchyk – Cletus Seldin -Gerald Washington – Erikson Lubin – Andrzej Fonfara – Paulie Malinaggi – Lucian Bute – Eleider Alvarez -Chris Algieri – Pedro Quillin – Cesar Juárez – Oscar Valdez – Tevin Farmer – Sergey Kovalev – Edgar Jiménez -Rogelio Medina Luna – Victor Méndez – Andrej Wawrzyk – Deontay Wilder – Jermell Charlo – Matheus Korobov – Ivan baranchyk – Gerald Washington – Alexander Povetkin – Nawaphon Kaikhana – Deonyay Wilder – Saúl Álvarez – Julio Cesar Chávez Jr.

* Algunos de ellos han sido sometidos a pruebas en más de una ocasión

Se han realizado recolecciones de pruebas en 11 países; en algunos casos en varios estados de un mismo país:

Polonia – Canadá – México – Estados Unidos

Tailandia – Francia – Alemania – Bulgaria

Dinamarca – Australia – Reino Unido



En 6 peleas se han contratado los servicios de VADA para se realizados pruebas de antidopaje:

Deontay Wilder vs Gerald Washington

Julio Cesar Chávez vs Saúl Álvarez

Gennady Golovkin vs Danny Jacobs

Deontay Wilder vs Andrzej Wawrzyk

Roman Gonzalez vs Srisaket Sor Rungvisai

Eleider Alvarez vs Lucian Bute

19 boxeadores han sido retirados de las clasificaciones del Consejo Mundial de Boxeo por rechazar su inscripción al CBP:

David Haye – David Price – Ercan Teper – Daquan Amett – Michael Soro – Rances Barthelemy – Felix Verdejo – Emiliano Marsili – Yuriorkis Gamboa – Hairon Socarras – Edivaldo ortega- Emmanuel Navarrete – Gideon Buthelezi – Brian Viloria – Moisés Calleros – Javier Mendoza- Ángel Acosta – Janiel Rivera – Carlos Buitrago –

El Consejo Mundial de Boxeo ha emitido el fallo oficial en torno a los resultados adversos de los siguientes casos:

– Alexander Povetkin; Povetkin ha presentado una apelación que será evaluada en un futuro próximo

– Cletus Seldin

– Lucas Brown

El WBC se encuentra en las últimas etapas del proceso para deliberar la resolución oficial de los siguientes casos:

– Andrzej Wawrzyk

– Suriyan Kaikanha (Suriyan Sor Rungvisai)

* El WBC exhorta a todos los boxeadores y miembros de la comunidad del deporte a ser muy prudentes en torno a la ingesta de cualquier suplemento, ya que el WBC no recomienda o apoya el consumo de cualquier suplemento.



Invitamos a todos a ver este seminario web, el cual les ayudará a entender todo sobre el Programa de Boxeo Limpio .



http://wbcboxing.com/WBCVADA/



Todos los peleadores inscritos en el programa deben informar sus cambios de locación usando el formulario de Ubicación o reportándolo directamente a la VADA, en concordancia con la información en nuestro seminario web.