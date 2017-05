Boxing News

Photos: Sumio Yamada

Joseph Parker 245.8 vs. Razvan Cojanu 274.6

(WBO heavyweight championship)

Umar Salamov 174.8 vs. Emil Markic 174.6

George Kambosos Jr 134 vs. Qamil Balla 134.5

Jerome Pascua ? vs. Joshua Hatherley 163.5

Ivana Siau 161.8 vs. Tim Tszyu 160

Jordan Tuigamala 186.9 vs. Nigel Elliott 186.5

John Parker 196.4 vs. Ratu Dawai 187.1

Venue: Vector Arena, Aukland, NZ

Promoter: Duco Promotions