Conferencia de Prensa Briggs-Oquendo

Reporte / Fotos: Reynaldo Sánchez

La conferencia de prensa para el combate de Briggs vs. Oquendo del 3 de junio para el título mundial de peso pesado de la AMB tuvo lugar el martes en Hard Rock Live en el Seminole Hotel & Casino en Hollywood, Florida.

Shannon Briggs: “He oído cosas que él dijo sobre mí, que podría ser una pelea fácil. Pero él no tiene idea de lo motivado y centrado que estoy en este momento. No puedo esperar a que suene la campana para que la gente pueda mirar hacia arriba y verme aplastarle. Voy a salir a golpearle desde el primer round y estare disparando hacia el. Tan pronto como suene la campana, voy a quitarte la cabeza. Si no te entiendo en el primero, te conseguiré en el segundo. Todo el camino hasta el 12. Venci a Liakhovich a los 2:59 del ultimo round y también tendrías que ir por ese camino. ”

Fres Oquendo: “He estado allí con los mejores del deporte. Esta es una pelea muy especial para mí. Esto es de vida y muerte para mí. He peleado por todas partes en el mundo, a veces no he tomado la decisión, pero voy a traerlo cada vez. ”