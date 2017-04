Conferencia de Prensa de Chavez Jr en Mexico

Espanol



Por.Gabriel F. Cordero

Fotos: Alma Montiel

No existe ninguna duda que Julio César Chávez Jr. se ha estado preparando a conciencia para su pelea del próximo 6 de mayo ante Saúl “Canelo” Álvarez y ha demostrado que tiene todo para que cuando suba al ring tendra grandes opciones de ganar y asegurar porque es el “El Hijo de la Leyenda”.

Nacho Beristain ha modificado y tratado de cambiar la forma de entrenar y esta confirmado que estan realizando un gran prodceso de entrenamiento en el Centro Ceremonial Otomí y se quedaran hasta la última semana de abril.

“Se que el equipo de Canelo pueda estar pensando que va ser una pelea fácil, y será al revés, será la más difícil de su carrera. Henos estado conversando con todo mi equipo y estamos conscientes que el tenga más determinación el 6 de mayo va a ganar”, Dijo Chavez Jr.

Julio reacciono fuerte ante Alvarez al enterarse de que este ha comentado publicamente que sus fanaticos no eran de verdad, ya que los había heredado de su padre.

“Si dice que sus fans son de verdad, yo lo único que le puedo decir que mi esposa es de verdad y su novia no, la que le pusieron en Televisa”.

Lo llamó malagradecido pues en diversas ocasiones Álvarez ha dicho que no necesita de los organismos para hacer su carrera.

“Se le olvidó cuando el CMB le dio la oportunidad de pelear con Matt Hatton a pesar de que no era de su peso, es un muchacho malagradecido que no tiene los pies bien puestos sobre la tierra y el 6 de mayo yo voy a hacer que aterrice”, finalizó.

Ignacio Beristain a confirmado a fightnews.com que Chavez Jr ha tenido mucha dedicación en el entrenamiento y ha tratado de hacer cambios en la defensa de Julio buscando mejorar muchos detalles. “Estoy convencido que sera una gran pelea y que las posibilidades de Chavez Jr han ido en aumento progresivamente y sera la noche del 6 de mayo cuando podamos ver los resultados que esperamos esten de nuestro lado.”