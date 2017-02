Conferencia de Prensa: Vásquez Jr-Collazo

Espanol



Foto: Premier Boxing Champions

El contendiente de peso welter Sammy Vasquez Jr. y el ex campeón mundial Luis Collazo estuvieron presentes el martes antes de su enfrentamiento en el peso welter que encabeza una edición especial de tres horas de Premier Boxing Champions en FS1 y FOX Deportes este Jueves 2 de Febrero en el Horseshoe Tunica Hotel & Casino en Tunica, Mississippi.

La cobertura televisada comienza a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT y cuenta con un par de emocionantes enfrentamientos. Yordenis Ugas se enfrentará a Levan Ghvamichava, de Georgia, en un enfrentamiento de 10 asaltos mientras que Ryan Karl, de Houston, se enfrentará al Eddie Ramirez en una batalla de 10 asaltos de peso ligero.

Sammy Vasquez Jr:

“Luis Collazo es un rival muy duro. Siempre es un boxeador difícil. No importa a quién enfrente. Siempre me ha gustado verlo porque es rápido, fuerte y experto.Esta es una pelea que he estado esperando. Collazo ha peleado a todos y siempre da una gran pelea. No podría haber pensado en nadie mejor que tener una gran pelea en televisión. Todos los que nos conocen, saben que vamos a pelear hasta el final.Él nunca ha sido realmente golpeado, sólo el contratiempo en la pelea de Thurman. Collazo se defendió ante Thurman y es un tipo en su mejor momento. Collazo no está en su apogeo, pero la edad es sólo un número en este deporte.¨

Luis Collazo:

“Sammy es un peleador duro. Ha estado subiendo y se enfrentó a una oposición decente. Ambos somos zurdos y creo que va a ser una pelea explosiva.Esta es otra pelea dura para mí. He estado allí con los mejores de todo el mundo y sabe que voy a dar lo mejor de mi. Estoy agradecido de estar de vuelta en esta posición. Hay grandes fanáticos del boxeo aquí en Mississippi y voy a darles una gran noche de boxeo.Tengo la bendición de ser capaz de hacer lo que me gusta hacer y lo hago con pasión y unidad. Espero que todo el mundo disfrute de lo que suceda el jueves por la noche, porque sé que lo haré.¨

Yordenis Ugas:

“Estoy deseando esta pelea. Espero dar un gran rendimiento y continuar en mi camino hacia un título mundial.

He tenido un campo de entrenamiento perfecto y estoy preparado para conseguir una victoria. Este es mi tiempo para hacer otra declaración a todos los mejores peleadores de la división. Estoy listo para cualquier desafío. ”

Levan Ghvamichava:

“He trabajado muy duro en el campo de entrenamiento para prepararme para esta pelea. Estoy emocionado de estar aquí y tener esta oportunidad de dar a los fans un gran espectáculo.Voy a dar mi todo en el ring y asegurarme de que saldre de ahí con la victoria. Sé que tengo un oponente duro, pero estoy confiado en mi entrenamiento y mis habilidades. ”