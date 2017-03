Corte reafirma que Canelo debe pagarle a All Star Boxing $ 8,5 millones

Espanol

La Jueza del Undecimo Circuito Judicial Migna Sánchez-Llorens en Miami confirmó este lunes 19 de Marzo el monto de $ 8.5 millones a favor de All Star Boxing por parte de la superestrella del boxeo Canelo Alvarez. El equipo de Alvarez se movió para que el monto de la indemnizacion se redujera o se evitara, o, alternativamente, para obtener un nuevo juicio. Sin embargo, la Corte dictaminó que los $ 8,5 millones otorgados a All Star Boxing fue apoyado por la evidencia y seguirá en vigor. También se negó una moción para un nuevo juicio.

Un segundo pleito presentado por Canelo y Golden Boy Promotions contra All Star Boxing en busca de una desestimación del caso, alegando que el promotor Felix Zabala (All Star Boxing) cometió un fraude en la corte, procedió a un suplicio ficticio, y cambió su testimonio para evitar la adjudicación sumario También fue negado. La Corte dictaminó que el testimonio de Zabala era veraz, no presentó alegaciones falsas y que la evidencia no apoya el argumento de Alvarez de que los documentos fueron fabricados o inventados por Zabala.

All Star Boxing demandó a Canelo y Golden Boy Promotions por incumplimiento de contrato, interferencia tortuosa y enriquecimiento injusto. Cuando el caso fue juzgado el año pasado, un jurado devolvió un veredicto a favor de Alvarez y Golden Boy Promotions contra el incumplimiento de contrato y reclamaciones de interferencia delictiva. Sin embargo, el jurado devolvió un veredicto a favor de All Star Boxing y contra Alvarez en la demanda de enriquecimiento injusto y otorgó All Star Boxing $ 8,500,000.