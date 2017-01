Cotto: Este sera mi ultimo año en el ring

Espanol

El cuatro veces campeón mundial Puertorriqueño Miguel Cotto (40-5 y 33 KO’s) y el estadounidense James Kirkland (32-1 y 28 KO’s ) continuaron la promoción de su combate a llevarse a cabo en Frisco (Texas) el próximo 25 de febrero.

“Siempre he respetado a todos mis oponentes y respeto mucho a Kirkland , en una pelea que para mi y para mi carrera es muy importante”, dijo Cotto.

Cotto junto a su entrenador Freddie Roach, realiza parte de su entrenamiento en Puerto Rico, pero que la parte final la realizara directamente en el Gimnasio Wild Card en Los Angeles.

“Es un privilegio poder enfrentar a un hombre que es una leyenda en el boxeo, como lo es Miguel Cotto, pero mi respeto me obliga al mejor entrenamiento de mi carrera. Una victoria sobre Cotto me llevara a una mejor posición que siempre he querido… y esta vez la pelea es en Texas apoyado por mis fanáticos y vamos a luchar por una gran victoria ante Cotto”, dijo Kirkland.

La cartelera “The Return” es una promoción de Roc Nation Sports (RNS) que se cumplirá en el Ford Center Star de Frisco y se podrá ver a través de la cadena HBO en el sistema de PPV .

“Este es mi último año. No es que no me sienta bien o que haya perdido motivació. Esto es trabajar y trabajar duro, pero hay un momento en que hay que decir hasta aquí.”, dijo Cotto