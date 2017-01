Cuadras-Carmona en Golovkin-Jacobs PPV

Espanol

El Mexicano ex campeón mundial supermosca del CMB, Carlos “Príncipe” Cuadras (35-1-1, 27 KOs) regresara al ring ante el ex retador al título mundial David “Severo” Carmona (20 -3-5, 8 KOs) el 18 de marzo en el Madison Square Garden. Cuadras vs Carmona esta programada para diez rounds, se presentará en la cartelera televisada entre el campeón mundial de peso mediano unificado Gennady “GGG” Golovkin (36-0, 33 KOs) y el campeón de peso medio WBA y retador obligatorio Daniel “The Miracle Man “Jacobs (32-1, 29 KOs).

“Quería una revancha con Roman González, pero ahora mi único objetivo es Carmona, nos conocemos desde hace muchos años y hay una verdadera rivalidad entre nosotros”, dijo Cuadras. “Tengo ganas de arreglarlo en el ring en el Madison Square Garden, el hogar de tantas batallas clásicas y delante de los grandes fanáticos del boxeo Mexicano en Nueva York y los que ven en HBO Pay-Per-View”.