Culcay, Andrade make weight

Jack Culcay 153.2 vs. Demetrius Andrade 153.4

(WBA super welterweight world title)

Leon Bauer 167.3 vs. Soso Abuladze 165.1

Nikki Adler 166.2 vs. Mery Rancier TBA

Alexander Peil 192.2 vs. Ramazi Gogichashvili 198.2

Albon Pervizaj 230.6 vs. Artsiom Charniakevich 199.1

Tomi Honka 196.2 vs. Mateusz Gatek TBA

Gamal Yafai 125.9 vs. Khvicha Gigolashvili 120.8

Moise Lohombo 175.3 vs. Giorgi Kandelaki 171.1

Ahmad Ali 158.7 vs. Besir Ay 156.1

Emir Ahmatovic 197.1 vs. Kamil Kulczyk TBA

Venue: Friedrich-Ebert-Halle, Ludwigshafen, Germany

Promoter: Sauerland