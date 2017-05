Boxing News

Gervonta Davis 130 vs. Liam Walsh 130

(IBF world junior lightweight title)

Ryan Walsh 126 vs. Marco McCullough 126

Chris Hobbs 175 vs. Anthony Yarde 175

Joe Pigford 155 vs. Aaron Morgan 154

Boy Jones Jr 132 vs. Norbert Kalucsa 130

Venue: Copper Box Arena, London

Promoter: Frank Warren

TV: Showtime