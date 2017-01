Detroit Brawl Weights

Boxing News

Weights/Photos by Bob Ryder

Lanardo Tyner 141.8 vs Istvan Dernanecz 146.2

James Gordon Smith 119.2 vs Szilveszter Ajtai 117.6

Ja’Rico O’Quinn 117 vs Angel Carvajal 117

Deandre Ware 168.4 vs Juan Rojas-Sanchez 168.4

Junior Wright 228 vs Damon McCreary 272

Alexey Zubov 204.8 vs Andras Csomor 203.6

Ardreal Holmes 155.2 vs Bryan Goldsby 149.8

Larry Ventus 141 vs Jesus Lule 137

Dwayne Ziegler 131.2 vs Charles Clark 130.4

Marcus Carter 272.2 vs Timothy Dunn 302.8

Jacob Bonas 149.4 vs Marcus Wheeler 150.4

Venue: Masonic Temple

Promoter: Salita Promotions

Matchmaker: Dennis Turner

Doors: 4 PM

First Bout: 5 PM

Tickets at ticketmaster.com or Masonic Temple Box Office