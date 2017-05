El ex campeón Robert Stieglitz se retira

Espanol

Foto: Equipo SES / P. Gercke

El ex dos veces campeón mundial súper mediano Robert Stieglitz ha anunciado su retiro como un boxeador profesional activo. “Tuve un tiempo muy, muy difícil en las últimas semanas para tomar esta decisión”, dijo Stieglitz. “El deporte del boxeo me ha dado tanto y en los últimos 20 años fue mi vida. En este gran deporte he logrado todo lo que puedes lograr. Después de un largo período de reflexión, decidí despedirme del boxeo activo y dejar espacio para la nueva generación. Mi voluntad y mi espíritu de lucha todavía están ahí, pero después de 35 años, el cuerpo no responde de la manera que lo necesito para seguir teniendo éxito en el ring a un nivel alto “.

Stieglitz dejo el título europeo de peso semipesado vacante. La Unión Europea de Boxeo (EBU) ha programado posteriormente una pelea por el cinturón entre Dominic Bösel y Karo Murat el 1 de julio en el estadio Ballsport en Dresden, Alemania.