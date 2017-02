Entrevista Exclusiva con Canelo Alvarez

Espanol



Foto: Robert Hughes

Por Byron Spurlock

Hable acerca de la cálida recepción que tiene aquí en Houston para su próxima pelea?

Estoy muy feliz y aprecio todo el amor y el apoyo de mis fans. Sé que la lucha no está aquí en Texas, pero me encanta la demostración de los fans. Estoy muy orgulloso de eso.

Chávez parece ser el perdedor, los aficionados estan animandos por ti. ¿Sientes que eres el gran favorito para esta pelea?

No pongo mucho foco o atención en eso, con respecto a quién es el favorito y quién no. Trato de salir y dar mi pelea sin importar quién sea el oponente. Me he preparado para esta pelea. Chávez es un peleador más grande, esta es una pelea peligrosa, y un golpe puede cambiarlo todo.

Hablemos de GGG; ¿Que estas esperando?

La oferta se ha hecho y está sobre la mesa. Lo tienen. Es sólo una cuestión de ellos aceptar la pelea. Pero no nos enfoquemos en esa pelea ahora, disfrutemos de esta pelea.

¿Usted tiene sensación en una lucha como esta que usted es el que tiene todo a perder?

Por supuesto, cada pelea es peligrosa y hay que tratar a todos igual, y cuando los combatientes no lo hacen, es cuando ocurren cosas malas. Si te pierdes, entonces pierdes y perdiste todo. Perdiste todo por lo que estabas luchando y luego no tienes grandes peleas por delante. No me lo pongo en la cabeza y me concentro en la presente pelea y me preparo para ganar y eso es lo que va a suceder el 6 de mayo.