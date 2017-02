Entrevista exclusiva con Julio Cesar Chavez Jr.

Espanol



Foto: Robert Hughes

Por Byron Spurlock

¿Sabes que no eres el favorito para esta pelea?

Sí me siento de esa manera, pero sabes que es bueno para mí porque es la primera vez para mí que yo soy el menos indicado. No me importa porque Canelo es el campeón y eso le pone más presión sobre él para esta pelea.

¿Sientes que no tienes nada que perder por esta pelea?

No voy a decir que no tengo nada que perder, pero quiero ganar esta pelea muy mal. Quiero agradecer a De La Hoya por darme esto

¿Cuál es tu mayor cualidad al entrar en esta pelea?

Me siento bien física y mentalmente.