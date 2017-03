Boxing News

Antonio Orozco 139.6 vs. KeAndre Gibson 139.4

Mercito Gesta 133.6 vs. Gilberto Gonzalez 134.2

Cesar Diaz 117.4 vs. Felipe Rivas 117.8

Joet Gonzalez 126 vs. Derrick Murray 125.8

Emilio Sanchez 122.4 vs. Jose Bustos 121.8

Venue: The Cosmopolitan of Las Vegas

Promoter: Golden Boy

TV: ESPN2