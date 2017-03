Boxing News

Juan Francisco Estrada 115 vs. Anuar Salas 114.6

Luis Nery 118 vs. Jesús Martínez 118

Victor Mendez 118 vs. Alan Salazar 118

José Cárdenas 112 vs. Bryan Mosiños 112

Argy Cortez 115 vs. José Valdez 115

Bryan González 131 vs. Ivan Basurto 1131

José Torres 112 vs. Edar Mendoza 112

Venue: Arena Ciudad de México

Promoter: Zanfer

TV: TV Azteca, Beinsports