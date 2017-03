Boxing News

Leduan Barthelemy 129 vs. Reynaldo Blanco 130

Kyrone Davis 153.4 vs. Mark Anthony Hernandez 153.4

Malcolm McAllister 158.8 vs. Alejandro Torres 159.6

Jose Fabian Naranjo 123.6 vs. Anthony Chavez 123

Eros Correa 122 vs. Damon Simon 121

Brandyn Lynch 153.6 vs. Taif Harris 154

Venue: Robinson Rancheria Resort & Casino, Nice, California

Promoter: TGB Promotions

TV: FS1