Gary Russell Jr.: Estoy listo para cualquiera de los campeones

Espanol



Foto: Tom Casino-Showtime

“Es un magnifico un evento, aunque esté en casa. El objetivo final sigue siendo el mismo. Pero creo que es genial que todos en nuestro vecindario tengan la oportunidad de estar en la arena y ver lo que hacemos. Estoy 100 por ciento física y mentalmente listo para el desafío y estoy en la cima de todo lo que puedo ser. Cuando te quedas atrapado , es una deficiencia en ti mismo. Tienes que ser capaz de centrarse en el objetivo sobre todo lo demás.

Creo en mi capacidad, pero también en la capacidad de mis hermanos. Así que no estoy nervioso por ellos. Sé lo que les han enseñado. Se comportan como hombres jóvenes dentro y fuera del ring.”

“Quiero una pelea de unificación después de esto. Estoy listo para cualquiera de los otros campeones del mundo. Podemos alinearlos todos en la misma noche si quieres. Si no puedo conseguir esas peleas, voy a subir de peso y matar a estos chicos más grandes. Veo a cada peleador como su propio individuo. Nos preparamos de la misma manera para cada oponente. Es un luchador duro que viene adelante. Es muy físico y espero que esté en su mejor momento el sábado. Depende de mí para contrarrestar lo que hace. Me encanta este deporte. Yo amo lo que hago. Me encanta ser capaz de prepararme , para vencer la persona a través del ring y luego desmantelarlo. Trabajamos más en versatilidad. Creemos en la dulce ciencia. Muchos de estos chicos sólo ganan porque son más fuertes y más rápidos. Queremos ser más técnicamente sólidos también.” dijo Russell Jr.