Golovkin dice que está listo para Jacobs

El campeón de peso medio CMB / AMB / FIB Gennady Golovkin, su entrenador Abel Sánchez y Tom Loeffler, director general de Promociones K2, hablaron con los reporteros sobre el enfrentamiento de Golovkin el 18 de marzo con Daniel Jacobs en el Madison Square Garden.

GENNADY GOLOVKIN: Me siento muy bien y el campo de entrenamiento ha sido genial. Estoy listo para el 18 de marzo para luchar contra Danny Jacobs, él es mi prueba más grande.

ABEL SANCHEZ: El campamento ha ido genial y me gustaría dar las gracias a todas las personas por venir a la pelea. Estamos tratando de comenzar el año con Gennady y esperemos pelear tres o cuatro veces en el año. Hemos tenido muy buenos sparring – con David Benavidez y John Jackson. No hemos tenido problemas y espero que todo vaya bien y tenemos una gran pelea el 18 de marzo.

TOM LOEFFLER: Estamos muy emocionados ahora que nos dirigimos hacia el tramo de casa. La semana de la pelea es la semana que viene y todos los combatientes están volando durante el fin de semana. La conferencia de prensa del evento principal será el lunes con Gennady, Danny y Michael Buffer sonando la campana de esa mañana para la Bolsa de Nueva York. Estamos muy entusiasmados con Golovkin vs Danny Jacobs en el Madison Square Garden – hubo una tremenda respuesta de la presentacion de HBO 24/7 que salió al aire el sábado pasado. Todo el mundo está emocionado y anticipando los dos mejores pesos medianos en el mundo junto con la enorme cartelera que hemos encabezado por ‘Chocolatito’ González vs Srisaket Sor Rungvisai y Carlos Cuadras vs David Carmona junto con Ryan Martin vs ‘Pee Wee’ Cruz. Va a ser un espectáculo lleno de acción. Andy Lee está regresando al MSG en la cartelera – es un favorito de los irlandeses y los fanáticos del boxeo de la ciudad de Nueva York.