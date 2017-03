Golovkin a McGregor: Soy un verdadero boxeador, no un showman

Espanol

Por Przemek Garczarczyk

La respuesta muy firme del campeón mundial de peso mediano Gennady Golovkin cuando le pregunté si lucharía contra la estrella de MMA Conor McGregor.

¿Lo pelearías, no hay problema?

Gennady Golovkin: “Tengo problema. Sin niños. No hay animales. No mujeres. Sólo boxeo, porque soy un boxeador. Verdadero boxeador. No soy un showman. Respeto mi deporte. Soy un tipo muy serio. En serio, ¿quieres ver la verdadera pelea? Por favor, usted es bienvenido el sábado por la noche. No secundario. No es divertido. Vieja escuela.”