Green vs Mundine II Weights from Adelaide

Boxing News

By Brett Bonetti at the scale

Photos by Chloe Green

Danny Green 182.5 vs Anthony Mundine 174.8

Nader Hamdan 173.0 vs Trent Broadhurst 176.2

Quade Cooper 200.1 vs Jack McInnes 212.5

Andrew Moloney 117.9 vs Renoel Pael 117.5

Tim Tszyu 157.6 vs Mark Dalby 158.2

Jason Moloney 121.9 vs Marco Demecillio 123.2

Antonio Caruso 166.4 vs Friday Nwaiwu 161.8

David Aloua 205.0 vs Filipo Masoe 207.2

Shane Tuck 193.3 vs Ivan Kolar 193.1

Venue: Adelaide Oval

Promoter: Green Machine, Boxa