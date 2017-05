IBF anuncia ganadores de los premios 2016

Espanol

La FIB / USBA ha anunciado que sus ganadores del premio para el 2016 serán presentados en el Banquete de Premios Anuales que clausurará la 34ª Convención Anual de la organización en el Hilton St. Petersburg Bayfront en el centro de San Petersburgo, Florida el miércoles 24 de mayo. , El más alto honor de la organización, irá a Gennady Golovkin por sus notables logros en el deporte. Recibir el galardón FIB femenino del año es Leonela Yudica de Argentina, por sus éxitos en el ring.

Otros premios:

Pelea FIB del año – Sergey Kovalev vs Andre Ward

Pelea Femenina del Año – Yesica Marcos vs. Marcela Acuña

USBA Pelea del Año – Jesse Hart vs Dashon Johnson

Pelea Intercontinental del Año – Jeff Horn vs. Randall Bailey

Pan Pacific / Australasian Lucha del Año – Billy Dib vs Pharanpetch Tor Baumas

Asia – Ye-Joon Kim vs Yuki Kobayashi

Promotor más activo

FIB – Promociones TGB

Mujer – KO International

Pan Pacific – El boxeo de Jimmy

África, Oriente Medio y Golfo Pérsico – Xaba Promoción y Eventos

Recipientes del anillo del campeonato para 3 o más defensas con éxito del título

Jermall Charlo, Sergey Kovalev, Leonela Yudica, Kell Brook y Cecilia Braekhus.

Varios actuales y ex campeones de la FIB han sido invitados a la convención y se espera que asistan, incluyendo algunos de los boxeadores mencionados junto con Roy Jones, Jr., Marvin Camel, Nate Campbell, Winky Wright y James Warring de Florida. Junto a ellos se encuentran Jermall Charlo, Lamont Peterson, Cory Spinks, Katsunari Takayama, Phillip Holiday, Trent Broadhurst, Carolina Duer y varios otros.

“Nuestra convención ha recibido una cálida bienvenida de la comunidad de boxeo de la Florida y estamos esperando otra gran convención”, declaró el presidente de la FIB, Daryl Peoples. “También es apropiado que tantos ex campeones de la FIB que provengan del estado se unan a nosotros. También me gustaría dar las gracias a aquellos que estarán haciendo el viaje a la hermosa San Petersburgo para ser parte de este gran y memorable evento “.