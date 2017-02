Joshua y Klitschko en NYC

Espanol

El martes, el campeón mundial de peso pesado de la FIB Anthony Joshua (18-0, 18 KOs) y el ex campeón mundial de peso pesado unificado Wladimir Klitschko (64-4-0, 53 KOs) estuvieron en Nueva York para las apariciones en los medios y celebrar una conferencia de prensa para conversar sobre su pelea del próximo 29 ​​de abril en el estadio de Wembley de Londres, donde una multitud de 90.000 fanáticos dará testimonio. La conferencia de prensa tuvo lugar en el Madison Square Garden.



Foto: Ed Mulholland, Matchroom / K2 / KMG



Anthony Joshua: “Esto es todo sobre los juegos mentales ahora, pero como sabemos que soy un hombre que le gusta actuar. La obsesión siempre ha estado ahí para mí y no sólo en el boxeo. Comienza con mi yo interior, el boxeo es una representación de lo que soy. Estoy decidido a ser el mejor. Esa es mi obsesión.Soy un hombre que le gusta hacer y entretener y que ha estado allí. Siempre he querido tomar lo mejor de la vida. Las preguntas son correctas, es demasiado pronto, mis oponentes me han preparado para esto “Dios nunca me pondría en una posición que no podía manejar, la pelea contra Wladimir Klitschko frente a 90.000 personas. Pero el objetivo sigue siendo el mismo “.

Wladimir Klitschko: “Primero pelee aquí en el 2000 en la cartelera de Lennox Lewis contra Michael Grant, Anthony tenía 10 años, es una locura pensar en el tiempo y lo rápido que corre. Cuando pelee contra Samuel Peter, su promotor me llamó hombre muerto caminando, pero ese hombre seguira caminando por un tiempo muy largo.

“Creo que este hombre tiene un montón de habilidades, tal vez sí, tal vez no será la estrella más grande en el boxeo. Sé que hay planes para pelear contra Wilder después de mí, es bueno ser joven y ambicioso, pero creo que esta pelea tiene un montón de preguntas. ¿Es demasiado pronto para él, demasiado tarde para mí? Todas esas preguntas serán respondidas el 29 de abril, ¿todavía lo tengo o es demasiado tarde? Estoy deseando su desafío, tengo mi objetivo de convertirme en tres veces campeón del mundo y estoy obsesionado con él “.