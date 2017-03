Julio Cesar Chavez Jr. en el Romanza con los medios

Espanol



Por.Gabriel F. Cordero

Foto: Etzel Espinosa

El ex campeón mundial de peso mediano Julio César Chávez Jr. estuvo entrenando en la Ciudad de México en el famoso gimnasio Romanza, propiedad del entrenador miembro del Salón de la Fama Nacho Beristain. También estuvieron presentes Julio César Chávez, el entrenador Memo Heredia y el tío Rodolfo Chávez. Junior esta en el peso actual en 182 libras mientras se prepara para enfrentar Canelo Alvarez el 6 de mayo en Las Vegas.

En cuanto a Canelo, Junior dijo: “Él es un atleta, se ve fuerte, y por lo que he visto que siempre ha peleado ante combatientes donde tenía algún tipo de ventaja. Es un buen peleador. Difícil. Estamos tomando las cosas en serio, pero no creo que sea uno de los grandes campeones de México. Quiere que le diga que es como Salvador Sánchez, Juan Manuel Márquez, Julio César Chávez. No puedo decir eso. Si está enojado por eso, ¡perdone!

En cuanto a trabajar con Beristain, Chávez dijo: “Lo que va hacer es corregir mis errores, malos hábitos que traje del pasado, levanto las manos, detalles que ve. Estoy prestando atención e intentando aprender de la experiencia que tiene. Estoy motivado por esta pelea, no voy a desperdiciarla “.