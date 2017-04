Boxing News

Robin Krasniqi 166.6 vs. Arthur Abraham 168

(WBO super middleweight eliminator)

Tom Schwarz 236.5 vs. Adnan Redzovic 236.75

Adam Deines 174.8 vs. Lukasz Golebiewski 173.3

Emre Cukur168.25 vs. Zoltan Sera 166.6

Venue: Messe Erfurt, Erfurt, Germany

Promoter: SES Boxing

TV: PPV (USA), MDR (Germany)