Christian Gonzalez 134.6 vs. Romero Duno 134.6

(WBC Youth Intercontinental lightweight title)

Alexis Rocha 148 vs. Marcus Beckford 149

Angel Bojado 156.6 vs. Jhon Leon 152.6

Niko Valdes 163.8 vs. Alejandro Osuna 162.2

Marvin Cabrera 157.6 vs. Saadallah Al-Tameemi 156.2

Francisco Esparza 125.2 vs. Emmanuel Castro 125.6

Venue: Belasco Theater, Los Angeles

Promoter: Golden Boy

TV: Estrella TV