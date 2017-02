La guerra de palabras de Canelo-Chavez Jr continúa

Espanol

Por. Hesiquio Balderas

Es bastante claro que Canelo y Chávez Jr no se gustan, pero hacer una apuesta para ambos bolsos dio el ya acalorado evento y el ingrediente adicional que debe traducir a la taquilla y los números de PPV. Los argumentos entre Saúl y Julio continúan y por eso quedan menos de 1.000 entradas.



Fotos: Tony Bullard – Hoganphotos / Golden Boy Promotions

Canelo y Chávez todavía tenían algunas cosas nuevas que decir uno sobre el otro.

Julio César Chávez Jr: “Si quiere hacer algo con la apuesta vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo legalmente, vamos a firmar un papel. Si vamos a hacer algo, lo haremos, no solo palabras. Él (Canelo) es el primero en decir que un hombre apoya sus palabras con sus bolas, pero no lo veo haciendo eso porque dijo que iba a pelear contra Golovkin después de la pelea de Amir Khan y no respaldó sus propias palabras, así que no creo en sus palabras. ”

Canelo Alvarez: “Esta pelea va más allá de las palabras. Esta pelea es por el honor. Le hice la apuesta porque siempre está hablando mal de mí, que va a golpearme. Él hace memes de mí y él no lo dice delante de mí, pero le apuesto la cantidad de dinero que él va a ganar. Si gano esta pelea, donaré un porcentaje a la fundación de inmigrantes para dar mi apoyo a nuestra gente “.

Julio Cesar Chávez Sr: No estoy de acuerdo con la apuesta, creo que es poco ético, esta pelea es sobre el orgullo y el honor. No nos importa el dinero de Canelo, queremos su lugar en el boxeo, todo lo que ha logrado, su estatus. Apostar no es algo bueno. No estoy de acuerdo.

(Canelo interrumpe a Chávez Sr)

Canelo: “… pero apuesto a Julio Jr porque todas las cosas malas que dijo sobre mí, los memes que sube a sus medios de comunicación social. Si está tan seguro de la victoria entonces hagamos de la apuesta una realidad “.

Chávez Jr: “Si no estuviera seguro de ganar esta pelea no habría tomado esta pelea. Es así de simple. Cualquiera puede ser eliminado en este deporte. Estoy bastante seguro de la victoria.