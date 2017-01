Boxing News



Photos: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions

Erislandy Lara 154 vs Yuri Foreman 153.2

(WBA super world welterweight title)

Anthony Dirrell 169.8 vs Norbert Nemesapati 168

Miguel Cruz 146 vs Alex Martin 146.8

Juan Carlos Payano 119 vs Isao Gonzalo Carranza 118.4

Dennis Galarza 135.2 vs Edgardo Rivera 134.4

Robert Daniels Jr. 180.8 vs Antonio Alicea 179.2

Promoter: Warriors Boxing Promotions

Venue: Hialeah Park Racing & Casino, Hialeah, Florida

TV: Spike