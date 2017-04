Boxing News

By John DiSanto – PhillyBoxingHistory.com

Vasly Lomachenko 129.6 vs Jason Sosa 130.2 (has two hours to make 130)

Oleksander Gvozdyk 174.2 vs Yunieski Gonzalez 174.8

Mike Hunter 198.0 vs Oleksandr Usyk -199.4

Mike Reed 141.2 vs Reyes Sanchez 141.4

Jesse Hart 168.0 vs Alan Campa 165.6

Egidijus Kavaliausks 148.2 vs Ramses Agaton 147.0

Patrick Harris 136.0 vs Omar Garcia 136.6

Promoter: Top Rank

Venue: MGM National Harbor, Oxon Hill, Maryland

TV: HBO